Auch am Mittwoch kündigt der Wetterbericht Gewitter mit starkem Regen und stürmischen Böen an. Das ungemütliche Wetter scheint in den kommenden Tagen vorerst anzuhalten.

Hannover/Bremen - Auch am Mittwoch sind wieder viel Regen, Wind und Gewitter in Niedersachsen und Bremen zu erwarten. Schon am Morgen soll es bedeckt und regnerisch sein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Laufe des Tages soll der leichte bis mäßige Regen in stärkere Schauer und Gewitter übergehen.

Vor allem von der Nordsee her seien ab Mittag Gewitterböen mit Windgeschwindigkeiten von 65 Kilometern pro Stunde und starker Regen mit Niederschlägen von um die 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich demnach zwischen maximal 17 bis 20 Grad. Zum Abend hin soll sich dem Bericht zufolge das Wetter beruhigen.

In der Nacht zum Donnerstag soll es wechselhaft bleiben mit örtlichen Schauern, zunehmend aber aufklaren. Tagsüber am Donnerstag soll das trockenere Wetter aber nicht anhalten, dann sind nach einem freundlicheren Vormittag wieder Schauer und Gewitter zu erwarten.