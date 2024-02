Kinderklub-Mitarbeiterin Vera May bastelt im Kinderklubhaus in Berlin-Neukölln mit einem Mädchen ein Perlenbäumchen.

Berlin - Mit ihren 92 Jahren dürfte Vera May zu den wohl ältesten Kinderclub-Mitarbeitern Berlins gehören. Der Club - die „Zwicke“ in Neukölln - jedenfalls gilt als ältester der Hauptstadt und May hat ihn mit aufgebaut. „Haus und Garten füllen mich einfach nicht aus“, sagt sie. Und vor der „Kiste“, wie sie ihren Fernseher nennt, wolle sie auch nicht ständig sitzen, sagt May.

Jeden Freitag bastelt sie mit ihren jungen Gästen und bringt ihnen Handwerkstechniken bei, die heute nicht mehr viele Kinder lernen. „Frau May bringt das Know-how von gestern mit“, sagt Club-Leiterin Tanja Schleef-Ruppert. Für den Club sei die Arbeit der Seniorin eine wunderbare Verbindung der Generationen.