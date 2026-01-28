Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit weiterem Schneefall. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee seien möglich.

Erfurt - In Thüringen ist weiterhin Schnee möglich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden bis zum Mittag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen minus eins und zwei Grad. Durch den Frost kann es streckenweise glatt werden.

In der Nacht zum Donnerstag fällt gebietsweise weiterhin Schnee oder Schneegriesel. Die Temperaturen sinken auf minus eins bis minus vier Grad, zudem besteht erneut Glättegefahr. Am Donnerstag bleibt es meist bedeckt, zeitweise fällt leichter Schnee oder Schneegriesel. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und null Grad.