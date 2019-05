Offenbach (dpa) - Pünktlich zum Ende der Eisheiligen wird es in Deutschland wieder wärmer. So sollen die Temperaturen am Freitag zwischen 14 Grad im äußersten Norden und örtlich 21 Grad am Oberrhein und am Alpenrand betragen - Tendenz steigend, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Für diejenigen, die sich sehnsüchtig an den teils hochsommerlichen Mai 2018 zurück erinnern, hatte der DWD noch folgende Vorhersage: Von Samstag bis weit in die kommende Woche hinein bestimmen mehrere Tiefdruckgebiete das Wetter, sie sollen Regen und Gewitter bringen. Am Samstag seien auch längere trockene Abschnitte zu erwarten, ehe am Sonntag von Südwesten aus neue Regenwolken aufziehen und landesweit Schauer und Gewitter mitbringen, hieß es.

Auch wenn am Sonntag im Osten Deutschlands mit 25 Grad örtlich schon Sommertage zu erwarten sind, und es im Westen mit 23 Grad ebenfalls angenehm warm wird, bleiben kräftige Schauer nicht aus. Auch der Beginn der neuen Woche dürfte dem DWD zufolge vielerorts wechselhaft und feucht sein.

