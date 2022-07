Es wird wieder wärmer mit viel Sonnenschein

Berlin - Sommerliche und wieder trockenere Tage stehen bevor. Die Temperaturen dürften in Berlin und Brandenburg zur Wochenmitte auf um die 29 Grad steigen.

Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam am Samstag sagte, klettern die Werte zum Start der Woche wieder. „Es sieht tendenziell recht trocken aus für nächste Woche.“

Am Samstag waren in einigen Regionen noch Gewitter mit Windböen durchgezogen, es war mäßig warm. Am Sonntag bleibt es laut DWD überwiegend trocken.

Am Montag soll es dann 19 bis 23 Grad warm werden, am Dienstag um die 27 Grad. Die Temperaturen steigen weiter und können am Mittwoch laut Prognose bei etwa 29 Grad liegen.

Dadurch kann auch die Gefahr von Waldbränden wieder steigen. Am Wochenende galt in Brandenburg die Gefahrenstufe 1 von insgesamt 5 Stufen - das bedeutet eine sehr geringe Gefahr.