Häppchenweise werden Details zum ESC-Vorentscheid in Deutschland bekannt. Jetzt steht die Jury fest - darunter ist auch eine Thüringerin.

ESC-Vorentscheid: Raab holt gebürtige Thüringerin in Jury

Köln - Entertainer Stefan Raab, Moderator Elton und die aus Thüringen stammende Sängerin Yvonne Catterfeld bilden die Hauptjury für den ESC-Vorentscheid in Deutschland. „Gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren wird das Trio in drei Shows die besten Musik-Acts auswählen, die sich in verschiedenen Gesangsrunden beweisen müssen“, teilte der Privatsender RTL mit. Bislang war nur bekannt gewesen, dass Raab Teil der Jury ist.

Bei „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?“ entscheidet die Jury in drei Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar bei RTL, welche Beiträge im Finale des Vorentscheids stehen werden.

Im Finale des Vorentscheids entscheidet das Publikum

Die ARD überträgt das Vorentscheid-Finale am 1. März. Dabei hat das Publikum in der Hand, wer Deutschland beim internationalen Musikwettbewerb Eurovision Song Contest (ESC) vertreten wird. Der ESC findet im Mai 2025 in Basel statt, weil die Schweiz im vergangenen Jahr den Sieg geholt hatte.

Die Sender erhoffen sich, mit Raab als Initiator der Kooperation zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk dem deutschen Vorentscheid „neue Kraft“ zu verleihen. Es ist nicht das erste Mal, dass die ARD mit einem Privatsender kooperiert - 2012 war ProSieben bei der Castingshow an Bord gewesen.