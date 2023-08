Bremen - Warmes Essen, das kostenlos vor dem Bremer Hauptbahnhof ausgegeben werden soll, ist am Montag zubereitet worden. Das bestätigte ein dpa-Reporter, der sich vor dem Hauptbahnhof befand. Organisiert wurde die Ausgabe von dem Bremer Verein Suppenengel. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, nicht nur an Obdachlose und an andere Bedürftige, mit denen der Verein normalerweise zusammenarbeitet, sagte der Geschäftsführer der Suppenengel, Peter Valtink, vorab. „Auf diese Weise werden Menschen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen miteinander in Kontakt gebracht.“

Nach Angaben des Sozialressorts wiederholte sich die Veranstaltung zum achten Mal. Im vergangenen Jahr haben den Angaben nach rund 400 Menschen an dem Essen teilgenommen.