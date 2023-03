Göttingen - Das Land Niedersachsen hat eine Anlaufstelle für Ethik-Fragen in der Pflege gegründet. Die Ethikkommission sei bundesweit einzigartig, teilte das Niedersächsische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Das Gremium wurde am Freitag an der Akademie der Ethik an der Universitätsmedizin Göttingen gegründet.

In der Pflege würden etwa der Umgang mit Menschen mit Sterbe- und Suizidwünschen oder die pflegerische Versorgung in Zeiten des Fachkräftemangels ethische Fragen aufwerfen. Die neue Anlaufstelle soll Pflegerinnen und Pfleger dabei durch Empfehlungen und Beratung unterstützen.

„Die Pflege steht vor großen Herausforderungen. Dem wollen wir etwas entgegensetzen“, sagte Niedersachsens Gesundheits- und Sozialminister Andreas Philippi (SPD). Die Ethikkommission ist den Angaben nach mit 17 Mitgliedern unter anderem aus der Pflege, Philosophie und den Rechtswissenschaften besetzt. Zudem seien Menschen mit Pflegebedarf oder einer Behinderung Teil des Gremiums. Sie sind für vier Jahre berufen.