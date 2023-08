Rotenburg - Etliche Unfälle haben sich in einer Baustelle auf einer Bundesstraße bei Rotenburg ereignet. Obwohl die Straße zwischen Rotenburg und Hemsbünde gesperrt ist, waren in den vergangenen Nächten immer wieder Autofahrer dort durchgefahren. Mehrere Fahrzeuge kollidierten mit einem Kieshaufen sowie Baumaterialien, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bislang fünf Unfälle registrierten die Beamten seit Donnerstagnacht.

Zuerst war ein 29-Jähriger mit seinem Auto in einen Kieshaufen gefahren. Er wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Am Samstagmorgen hatte sich eine 27-Jährige mit ihrem Auto nach der Kollision mehrfach überschlagen, sie erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Eine dahinter fahrende Autofahrerin fuhr ebenfalls gegen Baumaterialien.

Während der Aufnahme der Unfälle stellte die Polizei zahlreiche weitere Fahrer fest, die die Strecke verbotenerweise befuhren. Samstagnacht ereignete sich der nächste Unfall in der Baustelle. Ein 18-Jähriger befuhr die Strecke mit seinem Motorroller und kollidierte mit einem Schutthaufen. Sein 18 Jahre alter Sozius verletzte sich leicht.

Aufgrund der vielen Unfälle kontrolliert die Polizei den Baustellenbereich nun zeitweise am Tag und in der Nacht. Es wurden bereits mehr als 15 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet, wie die Polizei weiter mitteilte.