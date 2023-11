Berlin - Der Schwerpunkt der Razzia gegen Anhänger der islamistischen Terrororganisation Hamas und des palästinensischen Unterstützernetzwerks Samidoun am Donnerstag lag in Berlin. In der Hauptstadt waren etwa 350 Polizisten im Einsatz, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte. Deutschlandweit gab es 15 Durchsuchungen, 11 davon in Berlin, sagte eine Sprecherin der Senatsinnenverwaltung am Donnerstag. Nach Angaben der Polizei wurden zehn Wohnungen und ein Gewerbeobjekt in Neukölln, Buckow, Spandau, Wedding, Mitte sowie im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg durchsucht.

Sieben Durchsuchungen in Berlin betrafen die Palästinenser-Organisation Hamas und vier den Verein Samidoun. Es handele sich vor allem um Wohnungen von Unterstützern sowie die Räume eines palästinensischen Vereins, hieß es aus der Senatsinnenverwaltung.

Bei mehreren Durchsuchungen war die Berliner Polizei im Bezirk Neukölln unterwegs, etwa in der Mainzer Straße und der Lucy-Lameck-Straße, wo sich der Verein befindet.