Halle (dpa/sa) - Die Verteilung der Geschlechter unter Richterinnen und Richtern in Sachsen-Anhalt ist etwa ausgeglichen. So waren zum Stichtag 30. Juni 2021 unter den insgesamt 645 Richterinnen und Richtern 320 Frauen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Während die Verteilung der Geschlechter in den jüngeren und mittleren Altersklassen etwa hälftig sei, zählte das Landesamt unter den 60 bis 64 Jahre alten Richterinnen und Richtern jedoch nur 40 Frauen, jedoch 75 Männer, hieß es. Auch mit aufsteigender Besoldungsgruppe sank der Frauenanteil den Angaben zufolge.