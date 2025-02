Etwas mehr Arbeitslose in Thüringen im Februar

Erfurt - Untypisch für die Saison ist die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen im Februar etwas gestiegen. 72.600 Menschen waren im zu Ende gehenden Monat ohne Job und damit etwa 100 mehr als im Januar, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag demnach bei 6,6 Prozent. Im Februar vor einem Jahr belief sie sich auf 6,5 Prozent.

Der Bestand an offenen Stellen sei nur geringfügig gewachsen, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. „Unternehmen suchen

vor allem qualifizierte Arbeitskräfte, viele Arbeitslose entsprechen jedoch nicht den Anforderungen“, so Behrens. Mit Qualifizierungsangeboten sollten neue

Perspektiven geschaffen werden. Er gehe aber davon aus, dass in den nächsten Monaten die Frühjahrsbelebung einsetzen werde.