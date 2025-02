Rund sechs Millionen Menschen in Niedersachsen dürfen wählen. Wie viele haben gleich am Sonntagmorgen ihre Stimme abgegeben?

Etwas niedrigere Wahlbeteiligung am frühen Morgen als 2021

Hannover - In Niedersachsen haben etwa 13,8 Prozent der Wahlberechtigten bereits in den ersten zwei Stunden an der Bundestagswahl teilgenommen. Das teilte die Landeswahlleitung mit Stand 10.00 Uhr mit. Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung zur selben Zeit bei 14,3 Prozent.

Nicht einbezogen sind die Bürgerinnen und Bürger, die bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Wie viele der gut sechs Millionen Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen beantragt haben, nannte die Landeswahlleitung nicht.

Im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung in Niedersachsen am Ende bei 74,7 Prozent und damit unter dem bundesweiten Schnitt von 76,4 Prozent.