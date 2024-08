Im Vergleich zum Vormonat wurden in Sachsen-Anhalt im August weniger Arbeitslose gezählt. Laut Arbeitsagentur liegt dies an dem frühen Ende der Sommerferien. Die Quote stagniert.

Etwas weniger Arbeitslose in Sachsen-Anhalt gemeldet

Im Vergleich zum Juli ist die Arbeitslosenzahl in Sachsen-Anhalt im August gesunken.

Halle - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt ist im August im Vergleich zum Juli um 800 Personen auf 84.900 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur unverändert bei 7,7 Prozent. Im Juni 2024 lag die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte niedriger bei 7,4 Prozent. Vor einem Jahr zählten die Arbeitsagenturen im Land 84.600 Arbeitslose. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. August vorlag.

Im August sei die Zahl der Arbeitslosen entgegen dem Trend der letzten Jahre gesunken, erläuterte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Grund dafür sei das frühe Ferienende in Sachsen-Anhalt. „Sorge bereitet die aktuelle wirtschaftliche Lage. Die schwächelnde Konjunktur macht sich mit einem stetigen Rückgang an Arbeitsstellen und dem steigenden Anteil an Langzeitarbeitslosen bemerkbar.“

Jugendlichen ohne Schul- oder Berufsabschluss müssen Anschluss halten

Der langfristige Bedarf an Arbeitskräften ist laut Behrens trotz der eingetrübten konjunkturellen Lage hoch und die Unternehmen versuchen ihre Mannschaft auch in dieser Zeit zusammenzuhalten. „So haben die gut qualifizierten Jugendlichen Chancen eine Beschäftigung nach dem Sommer zu finden.“ Besonders wichtig sei aber, dass die Jugendlichen ohne Schul- oder Berufsabschluss nicht den Anschluss am Arbeitsmarkt verlieren. Derzeit sind laut Regionaldirektion noch 2.900 Ausbildungsstellen unbesetzt und die Arbeitsagenturen und Jobcenter haben viele Fördermöglichkeiten, um den Jugendlichen zu helfen.

Mehr Langzeitarbeitslose als voriges Jahr

Dagegen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen gestiegen. Im August waren rund 32.400 Frauen und Männer länger als ein Jahr ohne Arbeit. Das waren rund 100 mehr als im Juli und 700 mehr als im August 2023. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen beträgt aktuell in Sachsen-Anhalt 38,1 Prozent, im August 2023 waren es 37,4 Prozent.