Mehr freie Stellen und ein leichter Rückgang bei der Arbeitslosigkeit: Die Zahlen für Thüringen zeigen erste Anzeichen einer Frühjahrsbelebung – doch es gibt auch einen Wermutstropfen.

Halle/Saale/Erfurt - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Thüringen im Februar im Vergleich zum Januar um 834 auf 73.312 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,7 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte. Vor einem Jahr betrug die Quote 6,6 Prozent. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit entspreche dem üblichen saisonalen Muster, hieß es. Jedoch sei die Jugendarbeitslosigkeit gestiegen.

Positiv sei, dass wieder mehr freie Arbeitsstellen gemeldet wurden, was auf eine beginnende Frühjahrsbelebung hindeute, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Die Arbeitsagentur griff auf Daten zurück, die bis zum 11. Februar vorlagen.