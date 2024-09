Danzig - Justinian Jessup hat den Basketballern von ratiopharm Ulm zum Auftakt des Eurocups den Sieg beschert. Der US-Amerikaner traf in der Verlängerung zwei Sekunden vor dem Abpfiff zum 96:93 (81:81, 38:41)- Erfolg der Ulmer beim polnischen Meister Trefl Sopot. Der 26-Jährige war mit 20 Punkten auch bester Werfer des Bundesligisten. Noa Essengue erzielte 18 Zähler.

Bei ihrer zwölften Teilnahme im zweithöchsten europäischen Wettbewerb fand Ulm zunächst nicht so schnell ins Spiel. Die Hausherren waren unter dem Korb effektiver, holten auch mehr Rebounds. Folgerichtig lagen die Ulmer nach dem ersten Viertel zurück. Danach waren sie wacher und ließen nur wenig zu. Bis zur Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, jedoch rettete Sopot noch einen kleinen Vorsprung.

Nach der Pause waren es erneut die Polen, die sich absetzten. Der Bundesligist leistete sich in dieser Phase zu viele Fouls gegen die physisch starken Hausherren. Ulm blieb jedoch in Schlagdistanz und schaffte eine Minute vor dem regulären Ende den Ausgleich sowie wenig später die Führung (81:79). Die glich Sopot nach einem Ulmer Ballverlust drei Sekunden vor Ende wieder aus, sodass es in die Verlängerung ging. In der blieb es weiter eng, bis Jessup für die Donauschwaben mit einem Dreipunktewurf traf.

Erstes Heimspiel nun gegen Juventut Badalona

Die Partie an der Ostseeküste war der Auftakt in einer schweren Gruppe mit europäischen Top-Mannschaften wie Joventut Badalona, Hapoel Shlomo Tel Aviv, Dreamland Gran Canaria und Besiktas Fibabanka Istanbul. Nächster Gegner der Ulmer ist am 1. Oktober (19.00 Uhr) das spanische Team Joventut Badalona.