Göttingen/Portorož - Eine 17-Jährige aus Göttingen hat bei der Europäischen Mathe-Olympiade für Mädchen eine Goldmedaille gewonnen. Vera Lavrovra sicherte sich im slowenischen Portorož als eine von vier Deutschen Edelmetall, wie die deutsche Talentförderung Bildung & Begabung am Mittwoch mitteilte. Es war demnach das beste Abschneiden deutscher Mathematikerinnen bei dem Turnier, an dem in diesem Jahr 240 Jugendliche aus 54 Ländern teilnahmen.

Neben Lavrovra erhielt Réka Wagener (Siegen/NRW) Gold. Silber ging zudem an Tina Ding (Kempten/Bayern) und Melia Haase (Zschopau/Sachsen). Je Land dürfen nur vier Schülerinnen teilnehmen. Bei dem Wettbewerb setzten sie sich den Angaben nach in zwei viereinhalbstündigen Klausuren mit sechs komplexen mathematischen Problemen auseinander.

„Das hervorragende Abschneiden des deutschen Teams beweist, dass wir im Bereich der mathematischen Nachwuchsförderung auf dem richtigen Weg sind“, sagte der Leiter der deutschen Mathematik-Wettbewerbe bei Bildung & Begabung, Patrick Bauermann. Das sei wichtig, damit Deutschland als Innovationsstandort weiterhin eine gute Rolle spiele.