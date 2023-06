Möckern - Die Politikwissenschaftlerin Alexandra Mehnert geht für Sachsen-Anhalts CDU als Spitzenkandidatin in die Europawahl 2024. Die 48-Jährige setzte sich am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung in Möckern (Jerichower Land) in einer Stichwahl um Listenplatz 1 mit 58 von 98 Stimmen durch. Der Wirtschaftsingenieur und Unternehmer Artjom Pusch (35) erhielt 40 Stimmen.

In einem ersten Wahlgang waren sechs Kandidatinnen und Kandidaten angetreten, keiner von ihnen hatte 50 Prozent der Stimmen erhalten, es folge die Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten mit dem besten Ergebnis. Mehnert war vom CDU-Landesvorstand als Spitzenkandidatin vorgeschlagen worden. Sie arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung.