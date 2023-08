Hannover/Köln - Die Fluggesellschaft Eurowings baut ihr Angebot in Hannover aus und kehrt nach fünf Jahren mit eigenen Flugzeugen an den Airport der Landeshauptstadt zurück. Mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober werde zunächst wieder eine Maschine fest in Hannover stationiert, eine zweite soll im Sommer 2024 folgen, kündigte die Lufthansa-Tochter am Montag an. Insgesamt zehn Direktziele vor allem rund ums Mittelmeer sollen dann angesteuert werden.

Konkret geplant sind im Winter Flüge nach Gran Canaria, Teneriffa, Hurghada, Mallorca und Pristina, im Sommer 2024 dann nach Bari, Faro, Malaga, Catania, Olbia, Lamezia Terme, Neapel, Rom, Thessaloniki und Mallorca. Insgesamt werde das Angebot in Hannover dann mehr als 400.000 Sitze umfassen, sagte ein Eurowings-Sprecher der dpa.

„Gleich zehn Ziele ab Hannover sind ein starkes Signal an unsere Kunden und Passagiere und ein großer Vertriebserfolg für den Airport“, sagte Flughafen-Chef Martin Roll laut Mitteilung. „Die Stationierung von zwei Eurowings-Maschinen am Standort wird zu einer positiven Verkehrsentwicklung beitragen und ist ein äußerst starkes Signal in den Markt. Damit stärken wir unsere Stellung als touristischer Airport im Norden erheblich.“

Eurowings war nach Angeben des Sprechers zuletzt 2018 mit zwei eigenen Flugzeugen in Hannover vertreten, die dann abgezogen wurden. Angesteuert wurde der Flughafen aber weiter. Derzeit stehen Verbindungen nach Mallorca, Thessaloniki und die Pristina im Flugplan. Bedient werden diese Strecken aber bisher ohne vor Ort stationierte Flugzeuge.