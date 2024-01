Meppen - Die Bewohnerinnen und Bewohner eines wegen des Hochwassers evakuierten Altenheims in Meppen sollen voraussichtlich ab kommendem Montag in die Einrichtung zurückkehren können. Das teilte die Pressesprecherin der Stadt, Petra Büter, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit.

Das direkt an der Ems liegende Alten- und Pflegeheim war am 28. Dezember vorsorglich evakuiert worden. Insgesamt brachten Helfer des Deutschen Roten Kreuzes 52 Bewohnerinnen und Bewohner zur Sicherheit aus dem „Haus Emsblick“ in andere Einrichtungen. Bei der Evakuierung habe es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, hieß es.

Die Hochwasserlage in Meppen sei nach wie vor angespannt, teilte Büter mit. Die Stadt habe demnach bereits Schäden an Straßen, Wegen und Gräbern festgestellt. Diese benötigten mindestens eine Teilsanierung. An besonders betroffenen Stellen seien zudem die Deichanlagen mit Sandsäcken oder mobilen Anlagen gesichert worden.