Sonneberg - Eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete mit rund 250 Bewohnern ist in Sonneberg evakuiert worden, nachdem mehrere Menschen über Atemwegsreizungen geklagt hatten. Die Polizei sprach von 28 Leichtverletzten bei dem Vorfall am Freitagabend, der nach ersten Erkenntnissen auf eine Mischung aus Chlor und Waschmittel zurückging - diese sei wohl benutzt worden, um Wäsche zu bleichen. Einsatzkräfte lüfteten die Räume, so dass die Bewohner noch am Abend in die Unterkunft zurückkehren konnten.