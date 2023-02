Berlin - Der Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers, hat das Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl als klaren Regierungsauftrag für seine Partei bewertet. „Wir haben alles in diesen Wahlkampf gesteckt, aber wir haben uns lange nicht träumen lassen, dass das Ergebnis so deutlich ausfällt“, sagte Evers am Sonntagabend vor Parteimitgliedern. Der große Abstand zur politischen Konkurrenz sei ein klarer Regierungsbildungsauftrag und der klare Auftrag an Landesparteichef Kai Wegner, „das Rote Rathaus neu zu führen“.