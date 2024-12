Düsseldorf - Der frühere Bochumer Bundesligatrainer Thomas Letsch kehrt zu seinem ehemaligen Club RB Salzburg zurück. Dies teilten die Österreicher mit. Zuvor hatten Letsch und der VfL Bochum den noch bestehen Vertrag aufgelöst. Der 56-Jährige war vor acht Monaten beim Revierclub freigestellt worden. Letsch erhält in Salzburg, wo er von 2012 bis 2015 schon einmal angestellt war, einen Vertrag bis zum 30. Juli 2027. Die Österreicher spielen noch in der Champions League.

„Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Club, mit dem ich schon einiges erlebt habe“, sagte der neue Chefcoach. In Bochum hat der frühere Gymnasiallehrer 19 Monate gearbeitet. Letsch wird in Salzburg Nachfolger des entlassenen Pepijn Lijnders und soll am 3. Januar offiziell vorgestellt werden.