Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen organisiert gemeinsam mit seinem früheren Profi Diego ein Abschiedsspiel für den kreativen Ex-Star im Weserstadion. Wie die Norddeutschen bekannt gaben, kehrt der Brasilianer am 22. März im nächsten Jahr in seine alte sportliche Heimat zurück. Dort hatte er zwischen 2006 und 2009 gewirkt.

Diego stellt eine Werder-Mannschaft und eine Weltauswahl zusammen, die gegeneinander antreten werden. Der frühere Weltmeister Per Mertesacker und Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz werden unter anderem dabei sein.

„Ich verdanke dem Verein und den Fans so viel, weil ich einfach eine unglaubliche Zeit hatte und so viel Liebe erfahren durfte. Für mich schließt sich mit dem Spiel ein Kreis und ich freue mich wahnsinnig, in diesem Stadion vor diesen Fans noch einmal spielen zu dürfen“, sagte der 39-Jährige, der in 132 Pflichtspielen für die Hanseaten aufgelaufen war.

Diego über Treffer aus 60 Metern: „Bestes Tor“

Der Mittelfeldspieler, der vor allem für seinen Treffer im Jahr 2007 aus mehr als 60 Metern gegen Alemannia Aachen in guter Erinnerung vieler Bundesliga-Fans bleibt, hatte bereits auf der Feier zum 125-jährigen Jubiläum des Clubs eine Abschiedssause in Aussicht gestellt.

„Das war das beste Tor, das ich je in meiner Karriere geschossen habe. Vielleicht kann ich das im März ja noch einmal wiederholen“, sagte der Ex-Profi, der auch für Werder-Konkurrent VfL Wolfsburg gespielt hatte. Der Treffer gegen Aachen zum späten 3:1 war zum Tor des Jahres 2007 gewählt worden.