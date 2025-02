Verden - Im Prozess um die Mordserie im Landkreis Rotenburg (Wümme) soll die Ex-Frau des Soldaten aussagen. Sie ist heute (9.00 Uhr) als Zeugin vor das Landgericht Verden geladen, wie ein Sprecher mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, vier Menschen aus dem Umfeld seiner damaligen Ehefrau getötet zu haben.

Laut Anklage ging der Fallschirmjäger in der Nacht zum 1. März wie bei einem Häuserkampf vor, getrieben von Hass und Rache. Er soll in die Häuser der Opfer im Landkreis Rotenburg (Wümme) eingedrungen sein. In Scheeßel soll der Deutsche den 30 Jahre alten Lebensgefährten seiner früheren Partnerin und dessen 55 Jahre alte Mutter ermordet haben. Danach soll der Soldat die 33 Jahre alte beste Freundin seiner getrennt lebenden Frau und deren dreijährige Tochter in Bothel erschossen haben.