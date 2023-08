Berlin - Gegen einen 72-Jährigen, der seine Ex-Partnerin niedergeschossen haben soll, beginnt am Montag (9.30 Uhr) der Prozess vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Der Mann soll der 45 Jahre alten Frau am 5. Dezember vorigen Jahres in den Rücken geschossen und sie schwer verletzt haben. Zu der Tat sei es an einer Ampel in Berlin-Schöneberg gekommen. Die Frau flüchtete laut Ermittlungen auf eine Verkehrsinsel, versuchte Autos anzuhalten und brach dann zusammen. Der 72-Jährige sei vom Tatort geflüchtet und einige Tage später festgenommen worden. Für den Prozess sind fünf Tage terminiert.