Die frühere MDR-Journalistin Sina Reeder soll durch die Regierungsmedienkonferenzen führen. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) baut zudem eine Abteilung in der Staatskanzlei um.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in der Regierungsmedienkonferenz: Künftig soll die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung von der früheren MDR-Journalistin Sina Reeder geleitet werden. (Archivbild)

Erfurt - Die frühere MDR-Journalistin Sina Reeder wird Sprecherin der Regierungsmedienkonferenz. „Bürger und Medien haben den Anspruch, dass wir als Regierung offen, fortwährend und umfassend über unser politisches Handeln, über unsere Ziele und deren Umsetzung informieren“, erklärte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Reeder soll „das neue Gesicht der Landesregierung in der Regierungsmedienkonferenz und erste Ansprechpartnerin für Journalisten“ sein.

Reeder ist Juristin und stammt aus Thüringen. Sie war jahrelang als MDR-Moderatorin tätig. Den Angaben nach soll die bisherige Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Staatskanzlei umbenannt werden in „Regierungskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“. Es brauche einen breiteren Kommunikationsansatz, hieß es dazu. In der Abteilung neu angesiedelt werden soll der Bereich Landesmarketing, erklärte Voigt.