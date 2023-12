Paderborns Max Kruse in Aktion während des Aufwärmens.

Berlin - Der frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse hat seine Karriere beendet. Diese Entscheidung teilte der 35-Jährige am Mittwochabend in einem Video bei Instagram mit. Es sei die Zeit gekommen, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, sagte Kruse. Der Offensivspieler hatte zuletzt für den SC Paderborn gespielt, sein Vertrag beim Zweitligisten war Ende November aufgelöst worden. Der 14-malige deutsche Auswahlspieler hatte in Paderborn immer wieder Verletzungsprobleme und bestritt lediglich fünf Partien für die Ostwestfalen. Sein Management bestätigte auf Anfrage die Entscheidung zum Karriereende.

Kruse kommt für Paderborn, den VfL Wolfsburg, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, den SC Freiburg, und den FC St. Pauli auf über 350 Erst- und Zweitligaspiele. Für Deutschland stand er auch bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio auf dem Platz. Während der Spiele machte er seiner Freundin vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag.

Sein früherer Verein Werder gratulierte „zu einer außergewöhnlichen Laufbahn“. Der einstige Bremen-Profi werde den Fans an der Weser erhalten bleiben: „In der Werder-Traditionself sind bereits Einsätze geplant“, schrieb der Club bei X, vormals Twitter.