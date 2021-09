Ex-Partner Wochen nach Tötung einer Frau verhaftet

Göttingen - Rund einen Monat nach dem gewaltsamen Tod einer 51-Jährigen ist ihr ehemaliger Lebensgefährte verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag einen Tag nach der Festnahme des 44-Jährigen mitteilte, war die Frau Ende August in Göttingen in ihrer Wohnung getötet worden. Eine verdeckte Ermittlung hatte den dringenden Tatverdacht wegen Totschlags gegen ihren Ex-Partner ergeben. Der verdächtige Deutsche sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft und äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Weitere Details zur Tat veröffentlichte die Staatsanwaltschaft nicht, diese seien Täterwissen.