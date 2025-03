Als Trainer hat Henning Bürger in Jena keine Zukunft mehr. Der Ex-Profi wird beurlaubt. Carl Zeiss will ihn trotzdem nicht gehen lassen.

Jena - Ex-Profi Henning Bürger ist nicht mehr Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Der 55-Jährige wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der ehemalige Bundesliga-Spieler hatte Ende Februar Jena darüber informiert, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag als Cheftrainer nicht verlängern zu wollen. Der Bürger-Nachfolger soll bereits zu Beginn der kommenden Woche vorgestellt werden.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir halten sie mit Blick über das Saisonende hinaus einfach für sinnvoll. Wir sind gerade in den Gesprächen mit unseren Spielern, die wir gern halten möchten - und diese brauchen Klarheit, wie es hier beim FCC über den 30. Juni hinaus weitergeht. Zudem soll sich der neue Trainer frühzeitig ein umfassendes Bild des Kaders für die neue Saison verschaffen können“, erklärte FCC-Sportdirektor Miroslav Jovic in einer Vereinsmitteilung.



Jena will Bürger allerdings als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums halten „Wir alle beim FCC wissen, was er geleistet hat. Deshalb ist es der ausdrückliche Wunsch des Vereins und auch mein ganz persönlicher, dass Henning Bürger seine wirkungsvolle Arbeit mit Talenten in Jena fortsetzt. Die Türen stehen für ihn selbstverständlich offen. Er ist unsere erste Option“, erklärte Jovic.