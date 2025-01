Göttingen - Der ehemalige Rektor der Ruhr-Universität Bochum, Axel Schölmerich, soll Interimspräsident der Universität Göttingen werden. Sollte der Senat die Wahl Schölmerichs bestätigen, wird ab dem 1. März 2025 auf den abgewählten Metin Tolan folgen, wie das Niedersächsische Wissenschaftsministerium mitteilte. Der Senat hatte dem Phsysiker Tolan im vergangenen Jahr das Vertrauen entzogen.

Schölmerich soll zunächst für ein Jahr Präsident der Georg-August-Universität werden. Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD), Dekaninnen und Dekane sowie auch der Senat hatten sich den Angaben nach im Vorfeld auf Schölmerich geeinigt. Der Psychologe war von 2015 bis 2021 Rektor der Ruhr-Uni. Frühere Stationen waren unter anderem die National Institutes of Health in Bethesda in den Vereinigten Staaten sowie die Universität Halle-Wittenberg.

Senatssprecher Ramin Yahyapour lobte Schölmerich als versierte und anerkannte Führungspersönlichkeit. Zu den Aufgaben des 1952 geborenen Wissenschaftlers wird vor allem die Vorbereitung der Wahl des nächsten Präsidenten oder der nächsten Präsidentin der Uni Göttingen zählen, sagte Mohrs.

Die Uni Göttingen ist mit mehr als 28.000 Studierenden im laufenden Wintersemester die größte Hochschule in Niedersachsen.