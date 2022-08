Ex-Unioner Ujah heuert bei Zweitligist Braunschweig an

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat den langjährigen Bundesliga-Angreifer Anthony Ujah verpflichtet. Der zuletzt vereinslose 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2023 mit der Option auf eine weitere Spielzeit, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Zuletzt stand der Nigerianer beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag. Aufgrund von Verletzungen absolvierte Ujah in seinen drei Jahren in Berlin lediglich 31 Spiele, in denen er vier Mal traf.

„Mit Anthony bekommen wir einen erfahrenen Stürmer dazu, der mit kompletter Fitness unseren Kader in der Offensive und insbesondere im Torabschluss weiter aufwerten wird“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Ujah wechselte 2011 aus Norwegen nach Deutschland und spielte seitdem bei FSV Mainz 05, dem 1. FC Köln, Werder Bremen sowie Union Berlin. Zwischendurch lief er für den chinesischen Club Liaoning FC auf. Aus der Bundesliga-Zeit greift Ujah auf die Erfahrung aus 136 Einsätzen zurück, dabei erzielte er 30 Treffer und bereitete zehn vor.