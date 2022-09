Ex-Wolfsburger Steffen: Gelungene Rückkehr in die Schweiz

Zürich - Der Ex-Wolfsburger Renato Steffen hat eine optimale Rückkehr in die erste Schweizer Fußball-Liga erlebt. Im ersten Spiel für seinen neuen Verein FC Lugano beim Meister FC Zürich erzielte der 30-Jährige am Samstag schon nach 259 Sekunden den Führungstreffer. Am Ende gewannen Steffen und sein Team mit 2:1. Er war Anfang 2018 vom FC Basel nach Wolfsburg gewechselt. Am vergangenen Dienstag kehrte er in seine Heimat zum FC Lugano zurück.