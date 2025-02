Passanten stolpern morgens auf einem Radweg über ein exotisches Tier und rufen die Polizei. Die lässt Fachleute ran, die sie in Obhut nehmen - aber es ist zu spät.

Exotische Schlange auf Radweg in Zittau - Ermittlungen

Würgeschlange auf Radweg in Zittau. (Symbolbild)

Zittau - Auf einem Radweg in Zittau lag am Samstag reglos eine Rauten- oder Teppichpython. Die nicht giftige Würgeschlange kam in Obhut von Fachleuten, da die Möglichkeit bestand, dass das augenscheinlich tote Tier bei Wärme plötzlich wieder zum Leben erwacht.

Das allerdings war nach Polizeiangaben nicht der Fall. Sie ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise, vor allem zu dem Besitzer der exotischen Schlange und den Umständen. „Es ist in Deutschland verboten, eine solche Schlange in freier Wildbahn auszusetzen.“ Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau unter Telefon 03583 620 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.