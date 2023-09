Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Hamburg/Berlin - Der Bahn-Experte Markus Hecht hat sich angesichts der mutmaßlichen Brandanschläge und ähnlicher Sabotage-Akte aus der Vergangenheit dafür ausgesprochen, deutlich mehr Bahnstrecken einzuzäunen. „In Frankreich ist die Bahn dabei, Schnellfahrstrecken doppelt einzuzäunen“, sagte Hecht. Auch in Großbritannien seien viele Strecken eingezäunt, ebenso in Norwegen. „Das würde die Betriebsstabilität schon erhöhen“, sagte Hecht. Er sei darüber schon lange mit der DB in der Auseinandersetzung, der Konzern argumentiere dann stets, dass Zäune leicht überklettert werden könnten.

Der Wissenschaftler von der TU Berlin betonte zudem, dass es bei den Signalkabeln an den meisten Stellen keine Redundanz gebe - wenn ein Kabel beschädigt wird, gibt es also kein zweites, über das der Betrieb weitergeführt werden kann. „Bei Kabelschäden führt das dann auf jeden Fall zu einer Störung“, sagte Hecht. Insgesamt könne er nicht erkennen, dass sich bei diesen Sicherheitsfragen in den vergangenen Jahren bei der Bahn etwas verändert habe.