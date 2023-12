Berlin - Mit Geld allein lässt sich Jugendgewalt nach Überzeugung des jugendpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Alexander Freier-Winterwerb, nicht beenden. Stattdessen sei es wichtig, bei Konflikten an Schulen wie am Montag in Neukölln, auch die Eltern einzubeziehen. „Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland und insbesondere in Berlin so ein stückweit die Idee haben, dass wenn man gesellschaftliche Konflikte hat, dann nimmt man Geld in die Hand, stellt Leute ein und hofft, dass diese Konflikte dann sofort gelöst werden“, sagte er am Mittwochmorgen dem RBB-Inforadio. Das funktioniere seiner Einschätzung nach aber nicht so schnell.

„Wir haben beispielsweise aufgrund des Jugendgewaltgipfels unheimlich viel Geld ins System gegeben, das kommt jetzt auch an. Wir stärken den Wachschutz und so weiter und so fort. Worauf es mir ankommt, ist eine Debatte loszustoßen, was haben auch Eltern für eine Verantwortung“, sagte der SPD-Abgeordnete.

Es gebe einfach eine große Zahl von Eltern, die interessierten sich nicht für ihre Kinder. „Die setzen die vor den Fernseher oder schicken die nach draußen.“ Dadurch lernten die Kinder natürlich nie, vernünftig mit Krisen oder mit schwierigen Situationen umzugehen, ohne sie mit Gewalt zu lösen. „Das ist auch ein zentrales Thema.“

Am Montag hatte es an einer Schule in Neukölln eine Schlägerei gegeben, bei der Schüler, Lehrer und Polizisten verletzt wurden. Die Schulleiterin, die an der Prügelei beteiligte Jugendliche trennen wollte, wurde dabei geschubst und brach sich einen Finger, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weitere Lehrer und auch Polizisten wurden angegriffen. Schüler sprühten mit Pfefferspray, so dass insgesamt 49 Kinder, Jugendliche und Lehrer Reizungen erlitten und von Sanitätern behandelt wurden.