Experte: Rasches Umsteuern bei Bewirtschaftung der Wälder

Eberswalde - Der Waldexperte Pierre Ibisch dringt angesichts von Waldbränden und Klimakrise auf ein rasches Umsteuern bei der Bewirtschaftung der Wälder. „Immer noch wird behauptet, dass Waldumbau viel Zeit koste und man deshalb noch nicht weiter sei“, sagte der Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde der Deutschen Presse-Agentur. „Tatsache ist, dass nach wie vor noch Nadelbaumplantagen neu angepflanzt werden - gerade auch auf Flächen, auf denen Nadelbäume gerade abgestorben oder verbrannt sind. Das muss jetzt sofort aufhören.“

Die Bewirtschaftung von Wäldern und Äckern habe in weiten Teilen zur Schädigung von wasserspeichernden Böden geführt, sagte Ibisch. Auf einem Großteil der Waldfläche in Deutschland stehen ihm zufolge mehr oder weniger naturferne Forsten, oftmals aus Nadelbäumen. „Diese sind nicht nur die ersten Opfer der Klimakrise, sondern zudem auch besonders brennbar. Es rächt sich jetzt, dass man die lange bekannte Aufgabe der Waldentwicklung - oft aus betriebswirtschaftlichen Gründen - verschleppt hat.“

Ibisch sagte: „Wir treten jetzt sichtlich in eine neue Phase großer Waldbrandgefahr ein. Mich beunruhigt, dass wir als Gesellschaft auf diese Gefahr nicht gut vorbereitet sind.“ Daten zur Veränderung der Häufigkeit und Länge von Dürre- und Hitzeperioden zeigten, dass die Klimakrise eine rasche Zunahme der Tage mit Waldbrandgefahr bedeute. „Es gibt Hinweise darauf, dass Europa in Sachen Dürre zu einem Problemkontinent werden könnte.“

Seit Tagen brennt im Süden Brandenburgs auf mehreren Hundert Hektar Wald, nicht der erste große Vegetationsbrand in dem Bundesland in diesem Jahr. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte vor kurzem gesagt: „Wir müssen unsere Wälder im Affentempo umbauen, von Fichtenmonokulturen in hitzeresiliente Wälder, Mischwälder.“