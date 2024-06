Ellefeld - Nach einer Explosion an einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Ellefeld (Vogtlandkreis) ermitteln Experten des Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums des Landeskriminalamts. Am Morgen des 14. Juni war dort gegen 3.30 Uhr vor dem Fenster einer Wohnung ein Sprengkörper explodiert, wie das LKA am Donnerstag informierte. Dabei seien Glassplitter und Reste des Sprengkörpers in der Wohnung gelandet. Ein 17-jähriger Syrer, der zu dem Zeitpunkt in dem Raum schlief, sei unverletzt geblieben. Ermittelt wird den Angaben nach wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Die Ermittler suchen Zeugen, die in jener Nacht oder in den Nächten zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben.