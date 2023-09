Um die kommunale Wärmewende und damit auch die Energiewende Wirklichkeit werden zu lassen, sind die kommunalen Verwaltungen gefragt. Das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende in Halle will Expertinnen und Experten miteinander vernetzen.

Halle - Einige Länder in Europa, etwa Dänemark, sind bei der kommunalen Wärmewende schon viel weiter als Deutschland. Dass die Wende aber auch hierzulande möglich ist, will das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) zeigen. Dazu hat das Zentrum neben Vertreterinnen und Vertretern der Bundes- und Landesregierung auch Expertinnen und Experten aus Kommunen bundesweit zu einer Konferenz am Mittwoch (20. September) nach Halle eingeladen.

Die Veranstaltung sei ein „echter Höhepunkt dieses Jahr“, so der Leiter des Zentrums, Robert Brückmann. „Die Konferenz zeigt das Netzwerk und die Praxiserfahrungen aus ganz Deutschland, die wir in den letzten anderthalb Jahren mit dem KWW aufgebaut und verknüpft haben.“ Das KWW ist Teil der Deutschen Energie-Agentur (Dena). Es hat seine Arbeit im April 2022 aufgenommen.

Gemeinsam wolle man den Blick zunächst auf die Bundesebene richten und sich unter anderem über gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der kommunalen Wärmeplanung austauschen. „Dann wollen wir aber auch den Bezug zu den Herausforderungen des Klimawandels herstellen, indem wir einen Experten aus dem Ahrtal zu Gast haben, der uns klar macht, was passiert, wenn wir die kommunale Wärmewende und damit den Erfolg der Energiewende nicht Wirklichkeit werden lassen“, sagt Brückmann. Anschließend solle das dänische Konzept unter die Lupe genommen werden: „Eines der Länder, das schon in den letzten Jahrzehnten viel vollbracht hat in Sachen kommunaler Wärmeplanung.“

Der Bedarf an Austausch mit verschiedenen Seiten sei groß, so Brückmann. „Das Thema kommunale Wärmeplanung scheint gerade richtig in der Breite der Kommunen und auch in der Gesellschaft anzukommen.“ Zur Konferenz werden vor allem Verantwortliche aus kommunalen Verwaltungen oder Stadtwerken erwartet. Auch Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) wird zu Gast sein, um die Länderperspektive einzubringen. „Die ist für die Kommunen meist wichtiger als die Bundesperspektive.“

Das KWW arbeitet im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Seine Aufgabe ist es, Informationen zur kommunalen Wärmeplanung zusammenzutragen, aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Den Angaben des KWW zufolge fallen etwa 60 Prozent des deutschen Energieverbrauchs im Wärmesektor an.

Die kommunale Wärmeplanung ist auch Teil des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) - oft als Heizungsgesetz bezeichnet. Sie soll für Großstädte ab Mitte 2026 und für die restlichen Kommunen ab Mitte 2028 vorliegen.