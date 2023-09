Experten warnen vor Wildunfällen in Thüringen im Herbst

Ein angefahrener junger Fuchs liegt tot am Straßenrand.

Erfurt - Der Herbst naht in großen Schritten, die Tage werden kürzer - und für Wildtiere beginnt damit auf den Thüringer Straßen wieder eine gefährlichere Zeit. Autofahrer sollten aus Sicht von Wildexperten ab sofort vor allem in den Morgen- und Abendstunden rund um Feld- und Waldgebiete besonders aufmerksam fahren. Die Zahl der Wildunfälle nehme im Herbst deutlich zu, warnte die Thüringer Landesforstanstalt am Montag. Jährlich gebe es etwa 5000 bis 8000 Wildunfälle im Freistaat.

Wenn Wild zu sehen sei, sollten Autofahrer kontrolliert bremsen, hupen und abblenden. Komme es dennoch zu einem Zusammenstoß, empfehlen die Experten die Polizei oder den zuständigen Jäger anzurufen. Verletzte Tiere sollten keinesfalls gestreichelt werden - sie könnten in Panik beißen, treten oder mit dem Gehörn schlagen.