Das Wochenende ist zum Ausschlafen da - eigentlich. Doch für Menschen in Gotha klingelte, oder besser gesagt knallte, am Samstag ein unangenehmer Wecker.

Gotha - Kurzer Schreck in den Morgenstunden: Eine Explosion hat Menschen in Gotha unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein Stromverteilerkasten sei am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr in die Luft gegangen, teilte die Polizei mit. Grund sei ein technischer Defekt gewesen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.