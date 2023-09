Explosion in Haus in Charlottenburg: Keine Verletzten

Berlin - Nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Charlottenburg ist ein Brand ausgebrochen. Dieser habe jedoch am Mittwochabend schnell gelöscht werden können, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Nach seinen Angaben gab es keine Verletzten. Die Bewohner hätten sich selbst ins Freie retten können. Die Feuerwehr wurde nach Angaben des Sprechers gegen 18.25 Uhr alarmiert. Warum es zu der Explosion kam, war nach Angaben der Feuerwehr zunächst unklar.

Mehr als 60 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Nach den Löscharbeiten hätten sie das Gebäude kontrolliert und belüftet. Am Abend war zunächst unklar, ob und wann die Bewohner in das Haus zurück können. Zunächst müsse die Bauaufsicht prüfen, wie es um das Gebäude bestellt sei, hieß es.