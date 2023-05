Lüneburg - Bei einer Explosion und einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Außerdem wurden nach Angaben der Polizei 23 Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Wie es am Mittwochabend zu der Explosion in dem Haus mit 80 Bewohnern kommen konnte, war auch am Donnerstagmorgen nach Polizeiangaben noch unklar.

Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um einen 34-jährigen Mann - seine Leiche wurde in der Wohnung gefunden, in der es zu der Detonation gekommen war.

Die Wucht der Explosion war so groß, dass Fensterscheiben des Hauses zu Bruch gingen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten mehrere Bewohner aus dem Haus retten. Sechs von ihnen wurden in eine Notunterkunft gebracht. Aufgrund der Schäden ist das Gebäude teilweise nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.