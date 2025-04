Für die großen Stars springen sie sprichwörtlich durchs Feuer. Ein Kino in Kroatien will die gefährliche Arbeit der Stuntleute aufs Podest heben.

Explosionen und Flammen: Stuntleute treffen sich in Kroatien

Ein Kino in Kroatien würdigt die Arbeit der Stuntleute mit einem eigenen Festival.

Karlovac - Unter dem Motto „Drei - zwei - eins - Action!“ treffen sich Stuntleute aus aller Welt in der kroatischen Kleinstadt Karlovac, 50 Kilometer südwestlich von Zagreb. „Wir wollen Karlovac für ein Wochenende zur Bronx machen“, sagte Ivan Gojmerac, der Direktor des örtlichen Edison-Kinos, nach Angaben des Nachrichtenportals „24sata.hr“. Es ist das zweite Mal, dass das Kino das Stunt-Festival organisiert.

Die Darbietungen begannen am Freitag mit waghalsigen Stunts auf der Straße. Es gab wilde Verfolgungsjagden mit Autos, Explosionen, Schießereien und Flammeninfernos, fachmännisch in Szene gesetzt von den Meistern der Branche. Bis Sonntag geht es auch noch um „Szenen aus dem Leben im Mittelalter“ und das Thema „Keine Kompromisse bei der Sicherheit!“

Ziel des Festivals sei es, die Bedeutung von Stuntmännern und-frauen in der Filmbranche hervorzuheben, sagte Festival-Organisator Gojmerac. Das sogenannte Stunt-Design – die Planung und Ausführung von atemberaubenden Action-Szenen – ist seit den Anfängen des Kinos ein wesentlicher Bestandteil des Filmemachens. Die Filmakademie in Hollywood will im Jahr 2028 erstmals einen Oscar für das beste Stunt-Design verleihen.