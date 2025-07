In der Nacht brennt ein Zweiparteienhaus in Walsrode, ein Bewohner wird schwer verletzt. Wegen Gasflaschen in einer Garage herrscht Explosionsgefahr.

Walsrode - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Walsrode im Heidekreis besteht noch Explosionsgefahr. Das Feuer war nach Mitternacht ausgebrochen, vier der fünf Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Ein Mann musste gerettet werden und kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Weil noch Gasflaschen in einer Garage des Zweiparteienhauses lagern, sei die Gefahr einer Explosion nicht gebannt.

Gegen fünf Uhr wurden die Anwohner der umliegenden Häuser evakuiert. Weil eine Trinkwasserleitung brach, mussten die Einsatzkräfte Wasser mit Tankfahrzeugen liefern. Die Stadtwerke konnten die Leitung zunächst notdürftig reparieren, wie es weiter hieß. Die Ursache des Brandes war noch ungeklärt.