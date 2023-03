Halle (Saale) - Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr deutlich mehr als im Vorjahr exportiert. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, stieg der Exportwert 2022 auf rund 24 Millionen Euro - 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Einfuhren legten demnach zu. Der importierte Warenwert lag bei rund 25 Millionen Euro, ein Plus von fast 32 Prozent. Das seien die größten Mengen der letzten zehn Jahre.

Fast drei Viertel aller Ausfuhren gingen demnach in EU-Länder (72,5 Prozent). Auch mehr als die Hälfte (54,6 Prozent) der Einfuhren stamme aus der EU. Den größten prozentualen Zuwachs des Importwerts gab es bei den Genussmitteln: Der eingeführte Warenwert stieg um fast 123 Millionen Euro (plus 110,9 Prozent). Bei den Rohstoffen gab es den zweitgrößten prozentualen Anstieg. Dort wuchs der Importwert um etwa 2226 Millionen Euro (plus 74,3 Prozent).

Das Bundesland importierte im vergangenen Jahr rund 8 Millionen Tonnen Erdöl und Erdgas. Während sich die Importmenge im Vergleich zu 2021 damit um fast 20 Prozent erhöhte, stieg der Importwert wegen höherer Preise um gut 78 Prozent. Die Zahl der Länder, aus denen Öl und Gas importiert wurde, wuchs auf 12 - fünf mehr als 2021. Der russische Anteil sank dabei um rund 29 Prozent. Insgesamt sank die Importmenge aus Russland laut Statistikamt 2022 um 7 Prozent.