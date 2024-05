Chemnitz - Acht Monate vor dem Start ins Kulturhauptstadtjahr wird in Chemnitz am Freitag (10.00 Uhr) das künftige Besucherzentrum übergeben. Dabei wird eine Brücke von der Geschichte der Stadt als „Sächsisches Manchester“ zu seiner Rolle als Kulturhauptstadt Europas 2025 geschlagen - denn für das Besucherzentrum wurde eine ehemalige Fabrikhalle des Lokomotivenherstellers Richard Hartmann umgebaut. Sie liegt am Fluss Chemnitz und wird zugleich als Zentrale der Kulturhauptstadt dienen.

Nach der feierlichen Schlüsselübergabe am Vormittag können Interessierte von 16.00 bis 20.30 Uhr bei einem Tag der offenen Tür einen Blick in das Gebäude werfen. Dazu wird auch ein Bühnenprogramm mit Musik geboten. Auch am Sonnabend (4. Mai) öffnet die Hartmannfabrik zur Museumsnacht von 18.00 bis 24.00 Uhr. Dann sind Führungen zur Historie geplant.