Hamburg/Berlin - Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Anlagen der Bahn will Bundesinnenministerin Nancy Faeser für einen besseren Schutz der Trassen sorgen. Der „Bild am Sonntag“ sagte die SPD-Politikerin: „Wer die Täter waren, wird mit Hochdruck ermittelt. Und klar ist nicht erst seit dieser Tat: Wir müssen unsere Bahn-Infrastruktur noch besser schützen. Daher verstärken wir die Videoüberwachung: Bis nächstes Jahr erhöhen wir die Zahl der Kameras an Bahnanlagen von 9000 auf 11 000.“

Ein Sabotageakt hatte am Freitag den Fernverkehr der Bahn zwischen Hamburg und Berlin schwer beeinträchtigt. Auf der linken Plattform Indymedia war ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Man habe „Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert“, hieß es.

Eine Bahnsprecherin sagte der Zeitung, es seien bis 7.30 Uhr am Samstag 4500 Verspätungsminute aufgelaufen. Es seien 29 Züge zwischen Hamburg und Berlin ganz und 66 Züge auf Teilabschnitten ausgefallen. 60 Züge seien deutlich verspätet gewesen.