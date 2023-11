Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich optimistisch über die erhoffte Wirkung der Razzia gegen Anhänger der Hamas und des Netzwerks Samidoun gezeigt. „Wir haben ja auch durch die letzten Durchsuchungsmaßnahmen enorme Erfolge erzielt und das wird sich heute fortsetzen. Daher bin ich da sehr zuversichtlich“, sagte Faeser am Donnerstag am Rande einer ZDF-Veranstaltung in Berlin. Sie betonte weiter: „Wir gehen weiter hart gegen Islamisten vor. Wir haben das Betätigungsverbot ausgesprochen gegen die Hamas und das Vereinsverbot gegen Samidoun Deutschland und jetzt vollstrecken wir die entsprechenden Maßnahmen, die sich aus diesen Verboten ergeben. Das ist ein hartes Durchgreifen des Rechtsstaates.“