Rostock-Warnemünde - Am Kreuzfahrtterminal Warnemünde wird am Samstag (11.00 Uhr bis 15.30 Uhr) das vierte neue Einsatzschiff der Bundespolizei getauft, gesegnet und in Dienst gestellt. Als Taufpatin kommt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in das Ostseebad. Das Schiff wird auf den Namen „Neustadt“ getauft und im Anschluss an den Präsidenten der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Horst Kriesamer, übergeben.

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde unter anderem Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord- und Ostsee wahr. Die „Neustadt“ gehört zur „Potsdam“-Klasse. 2018 und 2019 wurden bereits die drei neuen Einsatzschiffe „Potsdam“, „Bamberg“ und „Bad Düben“ getauft.